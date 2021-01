Scandale des policières racistes: la police de Bruxelles Midi va les poursuivre!

Des propos racistes ont été tenus, en 2018, par deux policières de la zone de police Midi toujours en service aujourd’hui, relate jeudi la DH. «Toute la lumière doit être faite sur cette affaire et des sanctions doivent être prises», plaide le cdH dans un communiqué. Sur Twitter, le président de la Fédération bruxelloise du PS, Ahmed Laaouej, appelle quant à lui à «un projet national de réconciliation et d’apaisement» tandis que Gaëtan Van Goidsenhoven, député bruxellois MR et chef de groupe à Anderlecht, se dit «choqué par l’attitude et les propos tenus par les deux policières».