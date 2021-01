Commerçants locataires de la Ville de Bruxelles exonérés de loyer en janvier/février

Le collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Bruxelles a approuvé ce jeudi une nouvelle mesure afin d’aider les commerçants locataires de la Régie Foncière toujours fermés. La mesure d’exonération du paiement du loyer prise le 12 novembre dernier est étendue aux mois de janvier et février 2021 pour les locataires détenteurs de baux commerciaux de type horeca, «métiers de contact» (coiffeurs, salons esthétiques…) et concessionnaires.

