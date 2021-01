Assassinat de Marc Dellea: «Je n’ai pas tué le père de ma fille»

L’ex-député Christian Van Eyken et Sylvia Boigelot. - Belga

«J’espère que nous serons acquittés mais j’ai un seul regret : je crains que l’enquête ne redémarre plus après six ans», a déclaré Christian Van Eyken, mercredi, devant la cour d’appel de Bruxelles, au terme de son procès. L’ancien député est prévenu, avec son épouse Sylvia B., pour avoir tué, en 2014, l’homme qui était le compagnon de celle-ci, Marc Dellea. La cour a pris l’affaire en délibéré et rendra un arrêt le 16 février prochain à 9h.