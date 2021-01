Nombre record d’installation de panneaux solaires en Région bruxelloise

En 2020, de plus en plus de Bruxellois et d’entreprises ont installé des panneaux photovoltaïques. 42 mégawatts d’énergie solaire supplémentaires ont été ajoutés, un record.

