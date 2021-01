Polémique: le nom d’Alain Maron apparaît sur le flyer pour une aide sociale régionale

18/01 21:00 → 19/01 13:00

NEIGE / PLUIES VERGLAÇANTES En seconde partie de nuit, une front chaud atteindra l'est du pays. Il sera à l'origine temporairement de chute de neige pouvant conduire à une petite accumulation au sol (au dessus de 500m). Ensuite, en fin de nuit ou demain matin, du grésil et/ou de la pluie verglaçante pourront prendre le relais occasionnant parfois des conditions dangereuses. Ces conditions devraient toutefois se normaliser en cours de matinée avec la hausse du mercure au dessus de 0 degré. PLAQUES DE GLACE ET DE GIVRE Ce nuit, il faudra être vigilant quant à la formation de plaques de glace et de givre localisées en Haute Ardenne.