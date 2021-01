La «Ville 30» en route depuis le 1er janvier à Bruxelles est bien respectée

Un peu plus de 15 jours après l’entrée en vigueur au 1er janvier de la limitation généralisée en Région bruxelloise à 30 km/h, excepté sur les grands axes, Bruxelles Mobilité met en service ce lundi trois nouveaux radars-tronçons quai de Mariemont, quai Demets à Anderlecht et avenue Bordet à Evere et continue à déployer des aménagements pour faire respecter la limitation de vitesse dans les rues de la capitale.

