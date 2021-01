Un spectacle devant la Monnaie à Bruxelles comme nouvel appel à l’aide de la culture

16/01 18:00 → 17/01 16:00

NEIGE: La zone de neige qui a atteint le pays cet après-midi continuera de se décaler vers l'est ce soir pour quitter la Belgique en cours de nuit. Les précipitations se transformeront rapidement en pluie sur le centre. Lors de son passage, il faudra s'attendre aux accumulations suivantes : -de 2 à 5 cm/6h (et localement un peu plus) dans les provinces de Liège, Namur et Luxembourg; -de 0 à 3 cm/6h dans les provinces du Limbourg, d'Anvers, du Hainaut et du centre du pays. Dimanche, on prévoit encore des averses de neige sur les hauteurs de l'Ardenne en cours de journée. PLAQUES de GIVRE ou de GLACE En haute Belgique, il faudra être vigilant quant à la présence de plaques de givre ou de glace par endroits.