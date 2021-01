Une cinquantaine de personnes pour protester contre la zone 30 à Bruxelles

16/01 14:00 → 17/01 16:00

PLAQUES de GIVRE ou de GLACE En haute Belgique, il faudra être vigilant quant à la présence de plaques de givre ou de glace par endroits. NEIGE: Une zone de neige atteindra l'ouest du pays vers midi. Elle gagnera le centre en milieu d'après-midi et finalement l'est du pays en début de soirée. Elle quittera la Belgique en cours de nuit. Les dernières précipitations tomberont sous forme de pluie dans l'ouest du pays ce soir et dans le centre cette nuit. Il faudra s'attendre aux accumulations suivantes : - 3 à 8 cm/6h dans les provinces le long de la frontière française; - 2 à 5 cm/6h ailleurs. Dimanche, on prévoit encore des averses de neige sur les hauteurs de l'Ardenne en cours de journée.