De l’oxygène pour la boxe amateure, en stage en Espagne

Depuis dimanche dernier, plusieurs boxeurs amateurs des ligues francophone et flamande de boxe se trouvent en Espagne, du côté de Grenade, dans le cadre d’un stage pré-olympique d’une durée d’une dizaine de jours. Quatre Bruxellois sont de la partie, deux dans chacune des ailes linguistiques. Côté francophone, on retrouve Zakaria Boudhi et Sanae Jah. Côté flamand, Vasile Usturoi et Mohamed Rachem.

***** *** *** ******* ************** *** ********* ** ****** ** ** ************ ****** ********* **** ******* *** ********* **** ******* ******** **** ****** **** *** ****** *********** ** ******** ******* ** ******** *** ***** ******** ************ ****** ** ********* ** ** ********** ** ******** **** ** ***** ** ***** ** **** ******* ************ ** ******** **** ** ****** ****** *************** ** ******** ****** ***** ************* ******* *** ******** ********** ** ******* ********** ** *********** **** ********** ********** **** ** ***** ** ** ************ *** ************** **** *** **** *********** ***** *** ******* ******* ********* ********** *** **** **** ** ************* **** ******* ******* ** ***** ************ *** ****** ****** ** ********* ** ****** ********* **** *** ************** ************ ** **** ***** ** ******* ******* ********** *** ****** **** *** ************** ********* *** ********* ***** **** ** **** ** *** ** ** **** ** **** ***** *** ************ ************ ********** *********** **** ****** **** *** *** ** *********** *** ** ****** **** ************ **************** ************ ********** ****** **** ** ****** ** ********** *** ********** ** ***** ******* * **** ** ***** ********** ** ** ****** ** ****** ** ***** **** ** ******* ***** ** **** ***** **** ****** *** ** ******** ********** ** ****** ** **** *** ** ********** ******** **** ******************* ************* *************** **** ********* ***** **** ** ***** ************ ** ** ******* **** *** *** ******** ********** ***** *** ******** ***** ***************** *********** ****** *** **** ***************** **** *** ********* *********** ********** * ********* ************** *** **** ***** *** *** ********* ****** *** *********** *** ************ ******* *********** ***** *** ********* ** ** ****** ******** *** ******* ******** ***** ******** **** ******* ******** ************* ** ** ******* ********** **** ********* *** ******** ********* *** **** ** ***** *********** ***** *** ****** *** ******** ** ** **** ** ** ************* ***** *** *** ***** ******* **** ************** ***** *********************** ** ****** ********* *** ******* ******** ***** *** **** ***** ********* *** ******** ***** ** ****** ** ** ***** ** ************ ********* ***** ******* ******* ******* **** ** ** ******* ****** ** ** ****** **** ** **** ****** ***** ** *** ***** *************** ** **** ******* ** ******* ****** *** ************** ************ *** ******* **** ******** ** ******* *********** * ***** *********** ****** ** ******* ********* *** ****** ** **** ******** ********* ** ****** **** *** ** ************** ** ********** *** ** ** ********* *** ** ****** ***** ************ ** **** ******* ** ** ******* *** ***** ** ********* ** ** ******* ** ** ** ******* **** ** ***** *************** ********** ******* ******** ***** ** ****** *** ****** *** ******* ***** ****** **** *** ************* ******* *** ****** **** ******* ******* ***** **** ***** ** ****** ***** ** ******* ** ******* ************************ ******* ******* ***** *** ****** ******* ********* ***** **** **** ****** ** *** ********* **** *** ******* ************** **** ********* ******** ****** ************ ** ******* **** ** ** ***** ***** **** *********** ********** ******** **** **** ** * ** ** ******** ** ******** *********** ** ****** ** ******** ******* ** ******* ** ********** *************** ***** ** ***** ***** ** **************** **** **** **** ********** ***** ** ***** ** ***** ******* ****** Le calendrier des qualifications olympiques encore incertain ** ********* ********** *** *********** *** ************* *** ************ ************* ********* ** ** **** ***** ******** **** ****** ** **** ****** *** ************** ********* *** ******* ** ********* ** ***** ******* *** ****** ******* ** **** ******** ** ******* ********** *** ** ********** ** ******** ***** ***** ******* *** ***** ******* ********** *** ********* ** ******* ******* ***** *** ** ****** ******* ******* ****** ***** *********** ** ********** *** ** *** ** ******* ******* ************* ** ******** *** ************** ********** ** **** *** *** ************** *** ********* ****** ******************* ******** *************** *** ********** ********** ********** ******* ****************** ******* *** **** *********** ** ** ** **** *** ***** *** ************** ************ ******** ***** ************ ** ****** ******* ** ****** ** ** ***** **** ********* *** ************** ********* ** ****** ********* ********** ***** **** **** ** *** ** **** ** *** ** ** ****** ** **** ** ***** **** ** **** ****** ** **** *** ***** ********* **** ** ******* ******* ******** **** *** ******* ********* ***** **** ** **** *** *** ******* ****** ***** ***** **** *** ** ************** ****