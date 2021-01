Taxe kilométrique à Bruxelles: «La concertation sera lancée»

Le ministre-président bruxellois n’entend pas remettre en cause le schéma de travail prévu par le gouvernement bruxellois dans le contexte de son projet Smart Move visant à terme l’instauration d’une taxe kilométrique intelligente, après une concertation avec un certain nombre d’acteurs et d’autres gouvernements, a-t-il affirmé en substance vendredi au parlement bruxellois.

