Woluwe-Saint-Lambert : un premier bilan satisfaisant pour la laptop-thèque

13/01 00:00 → 13/01 12:00

AVERTISSEMENT CONDITIONS GLISSANTES: Ce mardi soir et cette nuit, suite à l'arrivée d'air maritime polaire plus frais par le nord et/ou au développement d'éclaircies parfois larges combinées à un vent faible, les températures deviendront rapidement négatives au sol. L'humidité encore présente sur la chaussée (en raison des précipitations récentes et, en Ardenne, de la fonte - au moins partielle - du manteau neigeux) pourrait alors conduire à la formation de plaques de glace. Des plaques de givre seront également possibles localement. Il conviendra donc d'être vigilant, d'autant plus que les conditions peuvent varier sensiblement d'un endroit à l'autre.