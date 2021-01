Plan de relance: Khattabi déplore une répartition des fonds «défavorable» à Bruxelles

14/01 09:00 → 15/01 11:00

AVERTISSEMENT NEIGE Une zone de précipitations active va traîner sur la Belgique ce jeudi et la masse d'air va dans le même temps se refroidir depuis le nord-est du pays. Les premiers flocons apparaissent sur le relief ardennais en cette fin de nuit. Les chutes de neige s'intensifient en matinée sur les Ardennes, puis rapidement aussi sur les provinces bordant l’ouest de l’Ardenne. Elles se poursuivent ensuite jusque vendredi matin dans les provinces le long de la frontière française. Sur le sud-ouest du pays, ainsi qu'en Flandre occidentale, ces chutes de neige devraient coexister avec de la pluie. L’incertitude est encore marquée mais selon les dernières sorties de modèles, la neige pourrait toutefois prendre le relais sur la pluie sur ces régions. Il conviendra donc d’être attentif aux prochaines mises à jour concernant ces zones. Même si la tenue pourra être par moments difficile, des quantités de neige de plusieurs centimètres sont aussi possibles dans ces régions. Dans la nuit de jeudi à vendredi, les chutes de neige se décalent lentement vers le sud. Vendredi matin, quelques chutes de neige résiduelles seront encore temporairement possibles le long de la frontière française, apportant l’un ou l’autre centimètres supplémentaires. Les quantités probables attendues sur l'épisode seront : Provinces de Limbourg et d’Anvers : 0-5cm Provinces de Liège, les Brabants et de Flandre Orientale : 1 à 7 cm Provinces de Namur et de Luxembourg: 5 à 20 cm Provinces de Hainaut et de Flandre Occidentale: 0 à 7 cm PLAQUES DE GLACE: Dans le courant de la nuit prochaine, le temps deviendra plus sec partout depuis le nord du pays avec la formation de quelques éclaircies. De plus, les températures deviendront négatives sur l'ensemble du territoire ce qui conduira à la formation de plaques de glace.