«Sylvia B. a dit qu’elle en était au point de vouloir le tuer», maintient un témoin

Christian Van Eycken et Sylvia B. avec leur avocat Marc Uyttendaele. - Photo News

«Sylvia B. m’a dit que Marc l’avait encore violentée et avait commis des violences sexuelles sur elle. Elle m’a dit qu’elle en était au point de vouloir le tuer et m’a demandé si je ne connaissais pas quelqu’un. Elle semblait sérieuse», a réaffirmé une connaissance de Sylvia B., lundi, devant la cour d’appel de Bruxelles. L’ancien député au Parlement flamand, Christian Van Eyken, et Sylvia B. sont prévenus pour l’assassinat du compagnon de cette dernière, Marc Dellea, en 2014.