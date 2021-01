Housing First: 16 femmes sans-abri relogées à Evere

D ans le cadre d’un partenariat entre la Cocom, la Société Immobilière de Service Public Everecity, l’ASBL Communa, Bruss’help et quatre opérateurs Housing First (Smes, Infirmiers de Rue, Diogènes, New Samusocial), 16 femmes sans-abri seront relogées durablement dans des appartements rénovés dès le mois d’avril 2021.