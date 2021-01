Rapt et séquestration à Hal: quatre mandats d’arrêt requis par le parquet

Un juge d’instruction a été désigné dans l’affaire concernant un rapt avec séquestration commis à Anderlecht et à Hal durant la nuit de samedi à dimanche, a indiqué lundi le parquet de Bruxelles. Le magistrat instructeur enquêtera du chef de tentative d’extorsion en bande, la nuit et avec arme, mais aussi du chef de détention arbitraire avec menaces et coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail.

