Un garçon de 11 ans intoxiqué au monoxyde de carbone à Anderlecht

11/01 08:00 → 12/01 04:00

AVERTISSEMENT CONDITIONS GLISSANTES: Ce matin, sur les régions enneigées du sud du sillon Sambre-et-Meuse, on se méfiera d'un nouveau risque de formation de plaques de glace. Cette nuit, une zone de pluie, précédée de neige en Ardenne pourra donner lieu temporairement à une accumulation supplémentaire de neige entre 1 et 3 cm principalement en provinces de Liège et de Luxembourg.