Bruxelles: la police met fin à 4 lockdown party

10/01 17:00 → 11/01 12:00

AVERTISSEMENT CONDITIONS GLISSANTES: En cette fin d'après-midi, ce soir et cette nuit, sur les régions enneigées du sud du sillon Sambre-et-Meuse, on se méfiera d'un nouveau risque de formation de plaques de glace par congélation de l'eau de ruissellement provenant de la fonte partielle de la neige en journée. Sur ces régions ainsi que plus localement en plaine, le risque de plaques de givre est également possible. Par ailleurs, quelques gouttes de bruine ou quelques flocons ne sont pas exclus sur le nord et le nord-est du pays essentiellement, ce qui pourrait mener à quelques phénomènes verglaçants localisés. Enfin, excepté sur l'ouest et ce plus localement, quelques bancs de brouillard givrant pourront également se former.