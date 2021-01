Prudence si vous prenez la route ce soir: l’IRM lance une double alerte météo!

Samedi soir et dans la nuit de samedi à dimanche, les routes pourront une nouvelle fois devenir glissantes par la formation dans de nombreuses régions de plaques de glace et de givre, avertit samedi l’Institut royal météorologique (IRM). Une alerte jaune est dès lors émise. Elle est entrée en vigueur à 17h00, au lieu de 19h00 comme annoncé initialement, et courra jusqu’à dimanche 11h00 du matin sur l’ensemble du territoire. En début de soirée, l’IRM a également émis une alerte jaune au brouillard, en vigueur de samedi 20h00 à dimanche 09h00.

