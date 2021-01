Un bar Excelsior à Jette vend des coffrets de bières pour tenir le choc

Depuis le jeudi 8 octobre 2020, les bars et cafés affichent portes closes à Bruxelles. Bientôt trois longs mois de fermeture (et probablement encore plus) qui ont forcé les tenanciers de ces établissements à se réinventer et à user d’ingéniosité pour tenir le choc.

******* ** *** ** ************* ** ***** *** *** ******* ******* ****** ****** ******* ******* *** ***** *** ******* **** ** ***** ** ******** ** ******** ********** ***** ** ** ***** ********* **** *********** ** ******** *** ******* ****** **** ********* ** **** ** *********** ** *** ******** *** ****************** ************** ********** ***** ** ** **** *** *** ********** ******* *** ******** ** ** ***** **** ***** ** **************** *** ******** **** ****** *********** *** ******** *** ******** ** ** *********** **** ****** ********* **** ** *** ******** ** **** *** ******** *** ******* ********** * ***** ******* ** ***** ** ** ********** ** **** ********* ** *********** ********** *** ******* *** ** ** ******* *** **** *** ******* ***************** ** ** ******* ** * ****** *********** ******* **** ******* ************ ** ** ********* ******* ** ****** ** * * ** ** **** **** *********** * ******** *** ************ ** ********* ****** ***** ** ****** ** *** ********* *** ******** ** **** **** ** ********** ** ***** **** ********** ** *** *** **** ***************** *** **** ** ****** ** ***** ******** ** *** ** ***** ****** ******* *** ********** ********** ********** **** ********* ** ***** ***** ************** ***** ** ******** *** ****** ****** ********* ***** ** **** ***** ** ***** ******* ** **** ****** ************