Une maison inhabitable à Saint-Gilles à la suite d’un incendie

08/01 19:00 → 09/01 08:00

CONDITIONS HIVERNALES Cet après-midi, quelques chutes de neige (1 à 3 cm) pourront encore se produire sur l'est de la province de Liège et le nord de la province de Luxembourg au dessus de 300 m. Ce soir et cette nuit, des plaques de glace et de givre se formeront dans de nombreuses régions et pourront rendre les routes glissantes et dangereuses.