KFC réclame 7 millions d’euros à la Stib et à la Région bruxelloise

08/01 06:00 → 09/01 01:00

AVERTISSEMENT CONDITIONS GLISSANTES: PLAQUES DE GLACE: Ce matin, dans les régions du sud du sillon Sambre et Meuse les moins élevées où la neige aura parfois fondu en journée, des plaques de glace pourront se former. Ce risque est aussi présent dans certaines (parties de) provinces en Basse et Moyenne Belgique ce matin, en fonction de l'éventuel développement d'éclaircies qui feraient chuter les températures. Localement, sur les routes rendues humides par les averses, il faudra donc se méfier de la formation de plaques de glace. NEIGE: Des chutes de neige sont prévues en Haute Belgique jusqu'à ce soir. Sur les Ardennes, une couche supplémentaire de 2 à 10 cm est prévue, voire davantage en Hautes Fagnes. Ailleurs en Haute Belgique, quelques cm de neige pourront parfois s'accumuler.