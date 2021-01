Les oeuvres d’une artiste bruxelloise exposées en Irlande ont été perdues par Bpost

07/01 01:00 → 07/01 13:00

AVERTISSEMENT CONDITIONS GLISSANTES: Cette nuit et jeudi matin, suite aux températures négatives et/ou la fonte partielle de la neige rendant parfois les chaussées humides, des plaques de glace et de givre pourront rendre les routes glissantes par endroits dans les provinces de l'Est du pays. En fin de nuit et surtout demain, on attend de nouvelles précipitations depuis le nord-est du pays. Il s'agira de neige fraiche au dessus de 300m avec une accumulation probable comprises entre : -2 et 5 cm dans la province de Liège -1 et 3 cm dans la province de Luxembourg -0 et 2 cm dans la province de Namur Demain matin, une fine pellicule de neige pourra aussi temporairement recouvrir le sol, notamment dans les provinces de Limbourg, du Hainaut et les deux Brabants.