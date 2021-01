Officiel: Mini-Europe reste à Bruxelles!

Mini-Europe, Europea et Brussels Expo annoncent l’accord qui est intervenu la semaine dernière pour prolonger l’exploitation de Mini-Europe jusqu’à son intégration au sein du projet NEO-Europea. Cette intégration est confirmée et la convention entre Brussels Expo et Mini-Europe a été prolongée permettant ainsi à Mini-Europe de poursuivre et développer son exploitation.

*** ****** *** ** ***** ** ** ************* ***** ******** ***** ************************* ** ************ ** ******** ************* *** *********** ************ ****** ** ****** ************ ****** **** ****** *** *********** *** ****** ** *** ********* ** **** ** *********** **************** ****** *** ******* *********** ************* ****************** **** **** ** ****** **************** ** *********** ** **** ** ****** *********** ***** ********** *** ***** ** ****** ****** *** ** ****** ** *** ********* *** ******* ** ********** *** ******* ** **** ******** ** ********** ******** **** ************** ** ***** ******* *** ** ********* *** ****** ** ** ***** *** ******** ***** **** ** *********** ****************** *** ********* ** *********** ******** ******** ******* *********** *********** ** **** ** **** *********** ******* ** ********* ********** *** ** **** ********** ******** ** ************ ********* *** ********** ** ******* ***** ***** ** ******* ************** **** ** *** ******* ****** ******* ******** ****** ********* ** ***** ** ********** ** ***** ** ********* ** ** ***** ** ******** ******* ** ************ *********** ******** *** ** ******* ** ************* ************** ** ********** **** ******** ***** *********** * ** ********* ** *********** **** ******** ******** ********** *** ********* ** *********** ** *********** **** ** ********** ***************** ** ******* ************ ** *********** ** ************ ***** *** ********** ****** ** **************** ****** **** ************** **** ******************* **** ** ******** **** *********** ** ******** **** **** ** ****** ****** ************ ** ***** ****** ************ ** *********** ********* ** ********** ***** ****************** ** ************** ** ******* ******** ********* *** ************** **** **** ******* ** ********** *** ******* ***** *** ** ********* ***** ** **** ** ************ ******* *** ********** ********* **** **** *********** ** *********** *** **** *** ********* ** ******** ** ********** ** ** ********* *** ***** ******** ****** ******* ******* *********** ** ***** ********** *** ********** ******** **** ** ********* ** ****** *************** ** ******** ** **** ****** *** ******** *** ******* *** ** ******* ** ****** ****** **** ** ** ******* ********************** ********** ******* ******* ************** ********** ** ******** ******* ************** ******** **** ** ***** ** **** *** *** ******* ***** ** ********** ** ** ************ *********** ******** *** ****** *** ********* ** ****** *** ** ******* *** ******* ****** *** ****** **** ***** ********** ************ ****** ******* *********** ** *** ****** ********** ** ** ********** ***** ************* ************ **** ******* ****** ** *** ******** ** ********* **** ** **** *********** *********** ** *********** ************ ********* ** ******************* ******* ****** ********** ********* ********* ****** ** ****** ************************* ** ************** ************ ******** **** ****** ***** ** ******** *** ********* ** *********** *** ***** ********** ** ******* *** ************ ** ******* *********** ** ** ***** *** *********** ** ******* ***** *********** ** ********* *********** ** ** *********** ************* ** ********** *** ************ **** *** ********* ******* ****** ************** **** ** ********** **************** ** **** ***** ***************************** ** ***************** **************