La rue Neuve temporairement et partiellement fermée lors du premier jour des soldes

La rue Neuve a dû être temporairement et partiellement fermée aux piétons lundi matin en raison de l’affluence sur cette artère commerçante du centre de Bruxelles au premier jour des soldes d’hiver. Le monde s’y est pressé toute la journée et, entre 10h00 et midi, la police a dû en bloquer l’entrée via la place de la Monnaie durant deux heures en raison des longues files d’attente.