Avis de recherche: Ndosh Lulashi (58 ans) a disparu à Etterbeek

Il ne s’est plus manifesté depuis le 29 décembre.

Le mardi 29 décembre 2020 vers 15h00, Ndosh Lulashi, un homme âgé de 58 ans, a quitté le centre Fedasil situé rue Froissart à Etterbeek. Depuis, il ne s’est plus manifesté.

Ndosh est de corpulence normale. Il a de courts cheveux blancs et les yeux brun foncé. Il s’exprime en albanais et en grec. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon foncé, un T-shirt gris, une chemise foncée et une veste matelassée bleue.

Cet avis de recherche est diffusé à la demande du parquet de Bruxelles le 02/01/2021.

