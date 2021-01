Une famille molenbeekoise choquée par l’intervention de la police

01/01 20:00 → 02/01 08:00

Ce soir, cette nuit et samedi matin, quelques averses hivernales seront possibles en basse et moyenne Belgique. En haute Belgique, ces quelques averses se feront souvent sous forme de neige dès les premières hauteurs (au-delà de 200 m d'altitude environ). Les températures pouvant chuter autour de 0 degré en plaine sous les éclaircies suivant les averses, il faudra donc se méfier de la formation de plaques de givre ou de glace en toutes régions, et en haute Belgique, de la possibilité d'une fine pellicule de neige par endroits.