Une personne a été gravement blessée lors d’une fusillade vendredi après-midi à Schaerbeek, a confirmé le parquet de Bruxelles. La fusillade a eu lieu vers 15h20 au quatrième étage d’un immeuble à appartements sur la place Eugène Verboekhoven. Les circonstances exactes ne sont toujours pas connues. On ne sait pas non plus encore si un suspect a été identifié ou arrêté.

** ****** ******* ********** ** ****** *** *** ***** ** * *** ** ***** ** *********** ** *********** *** ******** *** ******** * ***** ********* **** ******** ** ******* ********* ********* ***** ********* ****** **** ** ***** ******** ** * ***** ******** ** ************ **** ** ************ ****** ********* ***** *** ********** ************** **** ***** ** *** *** ***** ******* **** ** ** **** *** ****** ** ** ******* * ***** ******** ** **** *********