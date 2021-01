Six lockdown parties arrêtées par la police durant la nuit du Nouvel An à Bruxelles

Six ’lockdown parties’ ont été arrêtées par les différentes zones de police de Bruxelles durant la nuit de la Saint-Sylvestre, signalent celles-ci vendredi matin dans un nouveau bilan de leurs interventions. Lors de l’une d’elles, organisées sur le territoire de la zone Bruxelles-Nord (Saint-Josse/Schaerbeek/Evere), pas moins de 15 PV ont été dressés. Il y a par ailleurs eu plus de 500 interventions, dont de nombreuses pour saisir des matériaux pyrotechniques, durant la nuit et quelques autres pour non-respect des mesures Covid comme le couvre-feu ou l’interdiction de rassemblement.

