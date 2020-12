Trois provinces wallonnes en alerte orange, de la neige encore attendue

31/12 16:00 → 01/01 09:00

Ce soir, en Ardenne au-dessus de 300 m, nous prévoyons encore des chutes de neige. Une accumulation supplémentaire de 1 à 3 cm est possible (nous restons temporairement encore dans la période d'avertissement de niveau orange, en tenant compte des précipitations neigeuses précédentes). Ce soir et la nuit prochaine, au littoral ainsi que sur l'extrême ouest et nord-ouest, quelques averses hivernales seront possibles. Durant la nuit, avec des températures proches de 0 degré, c'est principalement le danger lié à la formation de plaques de glace que nous signalons, ainsi que le développement de brouillard givrant par endroits.