Ixelles: acheter un ticket TEC à Flagey est impossible sans smartphone

31/12 01:00 → 01/01 08:00

Durant la seconde partie de la nuit de mercredi à jeudi ainsi que durant la journée de jeudi, une zone de précipitations touchera notre pays. En Ardenne, au-dessus de 200-300 m, ces précipitations seront le plus souvent sous forme de neige avec une accumulation au sol comprise entre 1 et 10 cm, et parfois plus de 1 cm en quelques heures. Dans les autres régions, il s'agira de pluie ou de neige fondante mais, dans les phases les plus intenses, il est possible que la neige tienne temporairement au sol, pouvant conduire à des conditions glissantes. Durant la soirée et la nuit du réveillon, nous prévoyons quelques averses hivernales localisées. En outre, les températures légèrement négatives pourraient conduire à la formation de plaques de glace.