Coronavirus: la gestion du cluster dans le home Warlandis à Jette est bien organisée

L’organisation et les mesures mises en oeuvre à la maison de repos et de soins Warlandis à Jette répondent correctement à la percée du Covid-19 constatée depuis début décembre, a indiqué mardi Joris Moonens, porte-parole de l’agence flamande Soins et Santé qui chapeaute le home, sur base d’une évaluation réalisée lundi par un médecin et un infirmier issus de ses services.

****** ** * ********** ** *********** *** *** *** ************ **** ** ****** *** ** ****** ** ***** ** ** ***** ********** *** ***** ******* ******** ** ********* ** ******* *************** **** ***** ******* ******** *************** ********* **** ********** ********* *** ********** ** ********** ** **** ************ *** ******* **** *** ********* **** *********** ********* **** ************ ****** ***** ******** ******* ***** ************* **** *** ***** ** ****** ******* *************** ************ *** ********** **** ***** ** ********** ******* *** ******** ************ ***** ******** ** ********* ***** ***** ********** ** ******* *** ************ *********** **** ****** ******* ** *** *********** ** *********** ** ***** * *** ** ******************* ***** *** ********** *** *** ** ********** ******** ** ********* ** ****** **** ** **** ***** ** **** **** ********** **** *** ************ ** ******************** ***** **** **** ******* ************* *** ****** ************ ** ****** ** ****** *** ****** **** ****** ******** ** ************* *************** ******** ********** *** ******** *** ********* *** ******* *** ** **** ** ********** *** ********** ***** *********** ** ******* **** ******** *** *********** **** ** ***** **** ** *************** *** ******** ******* ** ** ******* **** ** ** ********* ***** ** ***** ** ****** ** ***** ******** * ***** *********** ** *** ********** ** ************ ************* *** ************** ** ********** ***** ** ********** ******* ******* ***** ****** ***** ******* ** ********* ** *********** ******* ******* ******* ** ********* *** ********* ** *** **** ************