82 cas confirmés sur les 100 résidents d’une maison de repos à Jette, 6 décès

La maison de repos et de soins Warlandis à Jette enregistre 82 résidents positifs au Covid-19 depuis le 9 décembre, jour de la détection du premier cas, sur les 100 personnes qui y sont prises en charge, a indiqué lundi en fin de journée la directrice de l’institution Martine Lemmens, confirmant une information révélée notamment par les médias Bruzz et RTBF. Il y a eu six décès. De plus, six personnes sont encore hospitalisées et deux résidents qui avaient été pris en charge en milieu hospitalier ont pu réintégrer la maison de repos.

