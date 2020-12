Découvrez les 51 maisons de repos bruxelloises qui recevront le vaccin le 5 janvier

29/12 05:00 → 29/12 11:00

Ce matin, des faibles chutes de neige se produiront surtout dans le sud du pays. On prévoit une accumulation de 1 cm. La limite pluie-neige redescendra aux alentours de 300 m. Des plaques de glace pourront également se former de manière localisée, surtout dans le centre et l'est du pays.