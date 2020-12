Auderghem propose d’emprunter des e-books

28/12 12:00 → 29/12 08:00

Cet après-midi et la nuit prochaine, une zone de précipitations traversera le sud et l'est du pays. Dans les provinces de Namur, Liège et Luxembourg, la limite de la neige se situera aux alentours de 400-500 m la journée, mais elle pourra descendre aux alentours de 200-300 m la nuit et le matin. La nuit et le matin, des plaques de glace pourront se former de manière isolée sur tout le pays.