Coronavirus: -30% de mariages célébrés en 2020 à Bruxelles-Ville

Le service de l’état-civil et population qui enregistre naissances, décès, mariages et divorces est un bon reflet de ce que les Bruxellois vivent et les chiffres de cette année montrent l’impact de l’épidémie à la Ville de Bruxelles. À commencer par les décès.

************** ** *********** ***** *** ******* ********* *** ********* *** *** ***** ************ *** *** ******** ************** ** ** ***** ** ********** ******* ***************** ******** **** *** ******** ********** ***** **** ***** ************* ***** **************** ******** ** ******* ** ************ ** *************** ***** ** ***** ***** ********** ** ********* ******** **** *************** ***** ******** **** *********** *** ************ ** ************ ** **** ********** *** ************* ********** ** *** ** *********** **** ******** ******* ** ***** ******** **** *** ************ ** ********* ** ****** ** ******* ** ************* ** ***** ** ********* * ********** ******* *** ************ ** ********* **** *** *********** ** ** ********* ** *********** *** ******* ** ********** ********** ***** ******** ********** *** ********** ******** **** ** ******* ************ *** ** ********** ** ** ***** ** ********** *** ****** *** ************* ********** ** ******* ** ***** ** ************** ** *** ** ******* ** **** ** ** ********** ** ** ***** ** ********** ********* **** *** ******* ***** **** *** ********** ************* **** ************ ******** ** ******** *********** **** ** ********** ** ** ***************** ** *********** ** **** ********* ***** ** ******** *** ***** *********** ***** ****** **** ****** ***** ********** **** ******* *** *** ******* ****** *** ** ************ ********** ***** ** ********** ** ** ********* **** *** ************** ** ******* ******* ***** ******* *** ****** ******* ** ********* ** ************ ********** *** ********** ****** *** ************* **** *** ** ***** **************** ** ****** ** ******** *********** ** ***** *** ****** ** ** ***** ** ** ******** *** ****** *** **** *** **** ********* ** *** ** *************** ******** ** **** *** ************* ** ** *** ******* **** **** ** ********** ************* ****** *** ******* ** **** ** **** *** ******** ** **** ****** ************ *** ****** **** ********** * ******* ** ******* ** ***** ** ***** ** ** ******* ** ***** **** ********* ** *** ** ** ******* ** ***** ** ***** ***** ****** ** **** ** ********** ** ****** ** ******* ******* ** *** ******* ** ********* ***** *** **** *********** ****** **************** *** ******* ** ****** ** ************* ******** * ************ ********* **** ****** **** ***** ****** ************ ** ********** ******* *** ** ***** *********** ***** * *** ** ********************** ************ *** ******* ** ****** ** ******** * ********* ******* ** *********** ** ** ******* ******* ** ****** ****** ********** *** ******* **** ** ** ***** **** ***** ********* *** ***** ** ******* **** ** ****** ** ******** *** ***** ** ********* ****** ** *** *** *** ***** ********** *** ******* ** ********** **** ******* ** ***** *** ******* *** ***** ***** ** ******* ********** ** ***** ****************** ** **** ***** ** ***** ** ********* ************ *** ******** *** ******** *********** ** ********* ** ** ************** ** *** ******* **** ** *** **************** ******* ** **** ** ******** *** **** **** ******* ** ****** **** ********* ****** ** ***** ** ****** ********* ** ******* * ******** **** ***** ******* ************ ** *********** *** ***** *** *** ****** ********* ** ***** *** ****** **** ************** ****** ** ***** * *** ** ** ******** ** ***** ***** ** ********* *** ********** **** ***** ************* ****** *** ****** ******* ********** ***** ********* ** ******** * ******* ** ******** *** **** * ********** ** **** *** ******** ****** ** ******************* ******** ***** ** ****** ********** *********** ** **** **** * ******* ** **************** ******* ** ************* **** **** *** ******** *** ******** ** ** ********** ** ************* *** ******** ** ****** ** *********** ************** *** ** ********* **** ******************* * ***** ** **** ***************************