Ixelles: «Je veux rétablir la confiance entre jeunes et police », dit Bea Diallo

Bea Diallo est premier échevin à Ixelles, en charge des sports, de la jeunesse et des finances. - E.Germani

S’il n’est plus député depuis 2019, Bea Diallo est toujours premier échevin à Ixelles. Avec des compétences très larges qui vont du personnel aux finances, en passant par la jeunesse, les sports et l’emploi. Nous évoquons avec lui les perspectives budgétaires pour 2021, ses projets en matière d’emploi et de sport mais aussi l’impact du coronavirus.