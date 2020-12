Soir de réveillon: un show laser à Bruxelles à la place du feu d’artifice dès 23h15

Le traditionnel feu d’artifice ne pourra avoir lieu à cause du coronavirus. A la place, un show laser sera organisé qui reliera les différentes parties de la ville et que les gens pourront admirer via un streaming le 31 décembre entre 23h15 et minuit.

