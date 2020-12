Laeken: Il avaient braqué 4 fois leur oncle et tante: 5 ans avec sursis

25/12 06:00 → 28/12 01:00

Ce matin, des plaques de glace seront possibles par endroits dans les provinces de Limbourg, d'Anvers, du Hainaut et les Brabants. En Ardenne, au dessus de 400 m, des averses de neige se produiront aujourd'hui et la nuit prochaine avec une accumulation de plusieurs centimètres : Province de Liège : 1-7 cm Province de Luxembourg : 0-3 cm Dans le courant de la nuit de samedi à dimanche et la journée de dimanche, d'importantes chutes de neige sont prévues en Ardenne.