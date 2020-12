L’usage des titres-services en forte baisse: une chute de 20% en un an

Comme d’autres secteurs, celui des titres-services a fortement été impacté cette année, particulièrement au printemps, durant la première vague de coronavirus. Et donc, après une année 2019 record en la matière, 2020 va se traduire par une diminution d’activité significative. Pour les 11 premiers mois, on est passé de 15 millions de titres émis en 2019 à 12 millions environ cette année, soit une baisse de quelque 20%. Avec une chute surtout sensible en avril et mai.

** *********** ** ** ******** *********** ** ********* ****** ********* ******** * ********* ******** ************* ** ********* ** ***** ********* *** ******* ********* *** ************ *** *********** *** ** ******** *** **************** ** ****** ********* ** *** ****** * ******* ** ********* ** ****** ** ********* ** **** ** **** ** **** *********** ********* * *********** *** ************* ** ********* **** ** ***** ******* **** ** **** ********** ** *** ********** ******* ******* ** *** **** ** ** ******** ** *************** ** ***** *** ** ******** **** ** ***** *** ****** *** **** ******* *** ** ******** ******* ********** *** ******** ***** **** *** ****** ** ******* ********** **** ********* ******* ** ******* **** ******** ******* ****** ******* ** ***** ** ******** **** ******** *** *** ********** *** ******* ** **** ** **************** **** ****** ***** *** * **** ******** *** **** ***** ** ******* *** ******* ** **** ** ***** ***** ******* *** ******* ******* * ** ****** ** ** ** **** ********* *** ****** ** ********************* **** ***** ********* ** *** **** ******* ****** **** *** **** ** *********** ****** ** ***** ** ***** ******** * ***** ********* **** *** ****** ******** ************ *************** ********* ************* *** *** *********** ** ** ******** ****** ******** ** ***** ** ****** ********* ************* **** *** ** ******** **** ** ***** ** *** ****** ** ** *** ***** ** ** ********* ******** * ***** ** **** ** **** *** *** ****** *** ***** *** **** ********* ***** ********* ****** ***** ** * ***** ******** ******* ****** ******** **** ********* ** ****** ********* ******* ***** ** **** ** **** ****** ********* ********* *** ** ******* *********** **** ** ****** ******* **** *** ************ *** ****** *** ***** ****** ********* ** ******** **** ***** ** ***** ********* **** *** ******** ************ ******* *** ******** ********* ** ***** ***** ** ******* ** ******* ******** ******** ******** ** ********** ** ** ** ********** *** ******** ****** ******* ** **** **** ******* ** ********** ** ****** ***** ** ** ***** ** ****** *** ***** **** ** ********** ***** ********* **** ******** ** ******** ************ ********** ********* ** ********** *** *** ******** ** ********* *** *** ************ ******** **** *** ********************** **** ******** ** ******* ** ******* ********* ********** ** **** ******* ******* ** ********* ********* ** ** *** ************ **** ** ******* ************ ***** **** ** ******* ********** ** ***** ******************** ****