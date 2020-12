Schaerbeek: le chef d’un trafic de stup arrêté lors d’une opération

Dans le cadre d’une vente d’héroïne et de cocaïne à Schaerbeek au mois de mai, une enquête a été ouverte au cours de laquelle une personne, K.J., a été identifiée comme membre d’un trafic de stupéfiants et une perquisition a eu lieu à son domicile dans la rue du Foyer Schaerbeekois. Une centaine de grammes d’héroïne et de cocaïne, plusieurs téléphones portables et une somme de 2.600 euros y ont été trouvés. K.J. semblait fournir des drogues provenant d’une organisation active à Schaerbeek et Evere dans le domaine de stupéfiants. Il a été mis à disposition et placé sous mandat d’arrêt.

