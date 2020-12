Ixelles: les travaux de la place Marie-José sont terminés!

Les travaux de réaménagement de la place Marie-José à Ixelles sont arrivés à leur terme. C’est une nouvelle place plus verte, qui invite à la promenade et à la détente, qui accueille aujourd’hui les riverains mais aussi tous les usagers des espaces publics (écoliers, usagers des TP…) qui passent par ce lieu. Ce projet de réaménagement a en effet également concerné les lignes de tram 8 et 25 qui passent par la place, dont les rails et les arrêts ont fait l’objet d’un renouvellement, au bénéfice des citoyens et des voyageurs.

