Un piéton agressé par un automobiliste à Schaerbeek: «Mentalement, c’est difficile»

Le 10 décembre dernier, un piéton a été violemment agressé par un automobiliste sur la chaussée de Helmet à Schaerbeek. La victime s’est interposée entre le véhicule et un groupe d’enfants qui traversait. Bilan, sept jours d’incapacité de travail. Une plainte a été déposée au commissariat et l’enquête est en cours.

Le 11 décembre dernier, un piéton a déposé plainte au commissariat de police. La veille, le piéton a été victime d’une agression survenue sur la chaussée de Helmet à Schaerbeek.

« J’étais chez moi en télétravail, et je suis allé dehors vers 15h pour faire une pause et prendre un peu l’air », nous explique le piéton en question. « Je suis allé au magasin sur la chaussée de Helmet et quand je suis sorti, vers 15h15, j’ai aperçu des groupes d’enfants. Deux ou trois d’entre eux étaient en train de traverser quand j’ai aussi aperçu une voiture qui roulait vite et qui s’apprêtait à leur griller la priorité », a-t-il semblé au piéton, qui préfère garder l’anonymat de crainte de s’attirer les foudres de collectifs d’automobilistes.

Le piéton s’est alors interposé entre le véhicule et les enfants. « Il s’est arrêté, il n’avait pas le choix. J’ai tapé son capot du plat de la main et je lui ai crié qu’il était fou de rouler à cette vitesse, particulièrement dans une zone 30, en brûlant un feu et en présence d’enfant », nous explique-t-il ce lundi.

« Le conducteur est descendu et j’ai reçu un coup de boule et trois coups de poing. Il a pris la fuite rapidement et personne n’a eu le temps de relever sa plaque », poursuit le piéton. Ce dernier souffre de plusieurs fractures au visage et a obtenu une incapacité de travail de sept jours.

« Physiquement j’ai beaucoup de chance, les médecins ne doivent pas opérer et tout va se ressouder seul. Mentalement, c’est plus difficile. J’ai remarqué qu’en me promenant j’étais en colère mais bon, ça passera j’imagine », nous dit-il.

Dès le lendemain, le piéton s’est rendu au commissariat, celui près de la gare de Schaerbeek. Les policiers l’ont averti qu’ils visionnaient actuellement les images de vidéosurveillance de la chaussée d’Helmet, notamment celle du feu rouge où l’agression a été commise ce 10 décembre dernier. À l’heure d’écrire ces quelques lignes, aucun suspect n’aurait été appréhendé par les autorités.

Averti de la situation, le collectif pour la sécurité routière « 1030 », s’est également montré intéressé par tous les témoignages en rapport à cette agression mais également à d’autres survenus sur la chaussée d’Helmet.

« Si vous avez vu quelque chose merci de nous contacter en MP ou sur l’adresse mail collectif1030.0@gmail.com. Ce héros a protégé nos enfants, maintenant c’est à nous d’être là pour lui. Nous lui souhaitons du courage et un prompt rétablissement », écrivent-ils sur leur page Facebook. Si votre témoignage permet d’aider l’enquête judiciaire en cours, n’hésitez pas à prévenir la police en premier lieu.

TC