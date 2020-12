Etterbeek fait un don pour les opérations «Viva For Life» et «Brussel helpt»

Le Collège des Bourgmestre et échevins d’Etterbeek sous l’impulsion du bourgmestre Vincent De Wolf, a décidé de soutenir les opérations « Viva For Life » de la RTBF et «Brussel helpt» de Bruzz en effectuant deux dons de 2.000 euros.

** *********** ******* ** ***** ** ****** ** ** ******** ** ** ** ****** ******** ******** *********** **** ****** ***************** ********* ** ****** ****** ** ********* ********** ** *********** ****** ******** *** ** ***** ********* ********* * ************ ********** **** ******** *************** **** * ********** ** ****** *** *********** ********* **** **** ** ******* *********** ** *********** ** *** *********** ** *********** ** ****** ****************** ***** ****** ******* ** ******** * **** ******** ** ***** ** *** ** ***** ***** ** ************** **** *** **** ** ** ***** ****** **************** ** ******* ************* * ****** ************** *************** ************* ** ****** ****** ********** *** ********* ***** ******* ** ******* ********* * ***** ******** ** ***************** **************** ** ******* ** ***** ** ********* **** ******* *** *** ****** *** ******** **** ******* ******* ****** ********** ****** ** ******* **** ** ********* **** ******** ************ *** ************** ** *** ************ *** ** *** ** ************ ************* ** *** ** **** ***** ********* ******* ********** ******* ** ****** *** ***** *** *** **** ** ***** ** ********* ** ******* ******** *** **** *********** ** ****** ************ ****** ** *********** ***