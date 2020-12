L’affluence plus importante à Brussels Airport à la veille des vacances

L’affluence est un peu plus importante ce vendredi à Brussels Airpoprt, à l’approche des vacances de fin d’année. Au total, quelque 15.000 passagers sont attendus, selon une porte-parole de l’aéroport. «Il s’agit des départs et des arrivées pris ensemble. La semaine dernière, nous comptions entre 4.000 et 6.000 passagers par jour, donc il y a en effet plus de monde. Mais on reste toujours très loin des 75.000 passagers d’une année normale».

