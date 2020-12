Bruxelles: jusqu’à 8 ans pour trafic de drogue à grande échelle via Brucargo

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné vendredi 16 suspects qui avaient introduit clandestinement d’importantes cargaisons de cocaïne et d’héroïne dans le pays pendant des années à des peines allant de 15 mois à huit ans de prison. Le trafic s’opérait entre autres par l’intermédiaire d’une société d’importation de fruits et légumes exotiques qui était active sur le site de Brucargo. Le directeur de cette entreprise a été condamné à cinq ans de prison. Deux suspects ont été condamnés à une peine de travaux d’intérêt général et cinq personnes ont été acquittées.

