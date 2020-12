Plus de 20.000 oiseaux en origami sur la Engie Tower à Bruxelles

Ce jeudi 17 décembre, Charles Kaisin et Philippe Van Troeye (CEO d’Engie Benelux) ont inauguré l’œuvre collective et participative des collaborateurs d’Engie en Belgique. L’Origami Battle a permis de plier 20.662 origamis en papier recyclé en un mois. Pour chaque origami, la Fondation Engie a versé 0,5€ à trois associations plébiscitées par les collaborateurs d’Engie; soit un total de 10.331€ pour soutenir SOS Villages d’Enfants, Grandir autrement avec le TDA/H et La Maison d’Enfants Reine Marie-Henriette.

