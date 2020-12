Le National Artists Supermarket est lancé

Pour sa deuxième édition, le Nationa(a)l met en avant la scène créative et artistique locale sous toutes ses acceptions. À la croisée de l’exposition, de la foire d’art et du concept store, ce grand supermarché belge de la création contemporaine avait attiré 10 000 curieux l’an dernier, en quête de découvertes et de beaux objets.