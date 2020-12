Découverte d’un obus non explosé à Etterbeek: 36 personnes ont été évacuées

La police de Montgomery (Etterbeek, Woluwe-Saint-Pierre et Woluwe-Saint-Lambert) a procédé à l’évacuation de 36 habitants présents dans six maisons et immeubles à la suite de la découverte mercredi en fin de journée d’un obus de mortier non explosé dans une habitation de la rue Hansen-Soulie à Etterbeek, a indiqué en soirée le bourgmestre d’Etterbeek Vincent De Wolf.

