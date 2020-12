Avec Cozywheels, on peut partager son vélo cargo autant que sa camionnette

Plus uniquement pour les voitures! - D.R.

L’autopartage entre particuliers est né il y a près de 20 ans en Belgique grâce à Taxistop. Aujourd'hui, l'ASBL va encore plus loin avec son projet Cozywheels en offrant désormais l’opportunité de partager tous types de véhicules - du vélo cargo à la camionnette - et en ouvrant la plateforme aux organisations et aux indépendants.