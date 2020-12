Un nouveau Carrefour Express ouvre à Molenbeek ce mercredi

Carrefour poursuit son expansion dans la capitale, en ouvrant aujourd’hui un nouvel Express à Molenbeek, avenue des Tamaris 23. Situé dans un quartier en pleine transformation, le nouveau magasin accueillera aussi bien les habitants que les clients «on the go». En plus de l’essentiel d’un magasin résidentiel, les rayons feront la part belle aux produits bio et veggie ainsi qu’aux repas prêts à consommer. L’Express Tamaris propose également un coin café, où les clients pourront choisir entre différentes boissons chaudes, à emporter ou à déguster sur place.

** ******* ********* ******* ***** *** ****** ** ** ********* ****** *** ******** ****** ** **** ****** **** ****** ********* ** ******* ******* *** ******* *** ********* ** ******** ** *** ******** ******* ** ******** *** ******** *** ******* ******** ***** ******* ** ******* *** ******* ************ ** ******** *** *************** ********** ** **** *** ******** ********* ******* ** ********* **** **** *** ****** ********* ** ***** ********** ****** *** ***** ** ***** ****** ** ********* **** ********* ** **** ****** ** ** *************** ***** ****** ** ****** ** ********* ********** ********** *** ****** ******* ******* ******** ****** ** ******** *** ***** ***** *** ** ********** *** ******* ****** ** ************* *** ******* ** ** ********* ****** ***** ***** ******** ************* ** ************* ******** **** * ********* ************** ** ***** ** ** *** ********** ******** ** **** *** **** ********* *** ******** ** **** ***** **** **** ******* ***** ** ********* *** ********* ** ******* *** ** ***** ** ******* ****** *** **** ** *** ***** **** *** ******** ****** ** ************* *** ******** ** ******* ** ** ***** ** ** ****** ******* ** *** *** * ** *** ** *********** *********** ****** ** ***** ******** ****** ** ****** *** ******* ****** **** *** ** **** **** ********* ******* ****** ******** ****** **** ******* ** ********* ******* ** ***** ******* ********** ************* *** ****** ***** ***** ******** ** ** ******** ** ** ********** ************ ****** ** ******** ************ **** *** ******* ** **************** ****** ** ******** ********** ** ***** **** ************ *** ***** ** ***** *** **** ********* ** **** ** **** ** ** ****** **** *** ****** ** *********** ********